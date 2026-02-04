Магията не съществува, всичко е в ловкостта на ръката

Легендарния български илюзионист Мистер Сенко (Евстати Христов Карайончев) е на 12 февруари 1905 г. във Враца. Телефонният му номер в указателя беше супер лесен и хлапета в соца му звъняха, за да се закачат с нвего. Световноизвестен с магиите си, той започва кариерата си в цирк „България“ и оставя следа като един от най-големите артисти в сферата на илюзията.

През 2025 г. се отбелязаха 120 години от рождението му. Именно по този повод беше създаден “Семката, филм за Мистер Сенко“, който ще има своята предпремира именно на 12 февруари в кино „Одеон“, в рамките на фестивала „Master of Art“, а през месец май ще бъде и широкото му разпространение на голям екран.

Мистер Сенко е почетен гражданин на Париж, София и на родната Враца, признат по цял свят за велик фокусник. Благодарение на своя талант труд, усърдие, кураж и широка душа врачанинът Евстати Карайончев израства като един от най-даровитите родни фокусници за всички времена. Въпреки тежкото си детство, успява да постигне удивителна творческа кариера. Илюзията, с която придобива световна слава и впечатлява Холивуд, е „Сваляне на главата“. С този номер Мистер Сенко става носител на специалната награда на Американската асоциация на илюзионистите (1961 г., щата Индиана). Други известни негови илюзии са „Електрическият стол” и „Разрязване на жена с циркулярен трион”.

