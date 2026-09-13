Магията не съществува, всичко е в ловкостта на ръката
Филм за Мистер Сенко - почетен гражданин на Париж, гледаме в "Одеон" на 12-ти
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Филм за Мистер Сенко - почетен гражданин на Париж, гледаме в "Одеон" на 12-ти
Министърът на културата Лина Мендони заяви, че повторното отваряне не е сигурно
Бебо Халваджиян изрази възмущението си в социалната мрежа Фейсбук
София. 1600 филма са кандидатствали за второто издание на международния студентски филмов фестивал "NEW WAVE". Това стана ясно от думите на директора...
Пловдив. 300 000 лева ще бъдат вложени в ремонта и реставрацията на античния Одеон в Пловдив, съобщи кметът на града Иван Тотев. Предстои да се ремон...
Пловдив. Цялото пространство, което е предназначено за публиката в Одеона на Пловдив, ще бъде облицовано с мрамор. Седалките в момента са от врачански...