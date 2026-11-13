Нова кървава атака в Русия. Руски полковник загина при взрив
Автомобилът експлодира, докато напуска двора на жилищна сграда, само на метри от мястото на подобно убийство през август
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Автомобилът експлодира, докато напуска двора на жилищна сграда, само на метри от мястото на подобно убийство през август
Каза, че войната не върви добре за Русия
Симферопол. Руски военнослужещ е убил украински офицер в Крим тази нощ, предаде УНН. Това се е случило в Новофедоровка, докато украинският военен, ост...