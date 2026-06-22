Краят на „скучната политика“. Защо Стармър не оцеля след победата си

Британският премиер Киър Стармър обяви днес, че се оттегля като лидер на управляващата Лейбъристка партия и ще остане временен премиер, докато бъде избран негов наследник. Решението идва по-малко от две години след убедителната победа на лейбъристите през юли 2024 г. и след месеци на спад в доверието, вътрешнопартиен натиск и серия от политически грешки. Стармър напуска като премиер, който беше избран да върне стабилността след годините на консервативен хаос, но така и не успя да даде ясна посока на управлението си.

Премиерът на спокойствието беше погълнат от хаоса

Киър Стармър влезе на „Даунинг стрийт“ 10 с обещание, което звучеше почти антикризисно - край на политическата сапунена опера, повече уважение към институциите и управление в името на публичната служба. След годините на Борис Джонсън, Лиз Тръс и постоянни скандали в Консервативната партия британците получиха от него образа на човек, който не блести, но държи кормилото стабилно.

Точно това обещание обаче се превърна в капан. Стармър беше избран повече като противоотрова срещу хаоса, отколкото като вдъхновяващ лидер с мощна визия. Политологът Роб Форд от Университета в Манчестър обобщи проблема остро - правителството му се оказа противоположност на онова, което самият Стармър обещаваше да бъде.

Падането му не дойде от един удар, макар че назначението на Питър Манделсън за британски посланик във Вашингтон се оказа фаталната грешка. То беше резултат от натрупване - подаръци, които изглеждаха лошо в очите на избирателите, включително дизайнерски очила и билети за Тейлър Суифт, серия от политически завои, неубедителни опити за орязване на социални разходи и нарастващ гняв в собствените му редици.

Местните и регионалните избори на 7 май нанесоха последния удар. Лейбъристите претърпяха тежко поражение, последваха оставки в правителството и открити предизвикателства срещу лидера. След като Анди Бърнам се върна в парламента чрез частични избори в района на Голям Манчестър и обяви момента за „повратна точка“ за британската политика, въпросът вече не беше дали Стармър е отслабен, а колко бързо ще бъде сменен.

Голямото мнозинство се оказа нестабилна основа

На 4 юли 2024 г. Стармър върна Лейбъристката партия на власт след 14 години в опозиция. Победата изглеждаше историческа - 411 места от 650 в Камарата на общините и огромно парламентарно мнозинство. Отвън това приличаше на нова епоха.

Под повърхността обаче основата беше по-крехка. Лейбъристите бяха подкрепени от едва 34% от избирателите, а голяма част от този вот беше наказателен срещу консерваторите, не ентусиазиран вот за Стармър. Той спечели властта широко, но не в дълбочина.

Това се оказа решаващо. Когато дойдоха първите трудни решения, подкрепата започна да се топи бързо. Много лейбъристки депутати бяха избрани в райони със сравнително малки мнозинства и започнаха да гледат на падащите рейтинги не като на временна буря, а като на заплаха за собственото си политическо оцеляване.

Стармър се оказа лидер с прокурорска дисциплина, но без достатъчно политически инстинкт. Той умееше да атакува консервативните премиери в парламента, особено Борис Джонсън заради партитата на „Даунинг стрийт“ по време на ковид ограниченията. Но премиерският пост изискваше друго - гъвкавост, усещане за опасните капани и способност да превръща мнозинството в доверие. Там той все по-често се проваляше.

Грешката, която не можеше да бъде обяснена

Назначението на Питър Манделсън за посланик на Великобритания в САЩ трябваше да бъде ход на опитен премиер. Манделсън познаваше търговията, имаше връзки в света на богатите и влиятелните и беше смятан за човек, който може да помогне на Лондон да се ориентира във втория мандат на Доналд Тръмп. Той допринесе за търговско споразумение, което спести на Великобритания част от митата, наложени от Тръмп на други страни.

Но изборът му се обърна катастрофално срещу Стармър. Причината беше старата близост на Манделсън с Джефри Епстийн - финансиста, осъден за сексуални престъпления срещу непълнолетна. Важно е да се подчертае, че Стармър не е познавал Епстийн и не е замесен в престъпленията му. Политическият проблем беше друг - защо премиер, който представяше себе си като човек на преценката и почтеността, е поставил такава фигура на толкова чувствителен пост.

През септември 2025 г. публикувани документи показаха по-близките връзки на Манделсън с Епстийн, включително след осъждането на финансиста през 2008 г. Стармър уволни Манделсън, но това не захлупи кризата. Нови разкрития през януари 2026 г. подсказаха, че Манделсън е предавал чувствителна и потенциално влияеща на пазарите правителствена информация на Епстийн през 2009 г., когато е бил член на лейбъристкия кабинет.

Манделсън беше арестуван и разпитан по подозрение за злоупотреба с публична длъжност, но не му бяха повдигнати обвинения и срещу него няма твърдения за сексуални престъпления. За Стармър обаче щетата вече беше нанесена. Последва и още по-тежък удар - стана ясно, че Манделсън е бил назначен, въпреки че не е преминал проверките за сигурност за посланическия пост. Извинението на Стармър и твърдението, че не е знаел за провалената проверка, все по-малко убеждаваха собствените му депутати.

В Камарата на общините на 28 април лейбъристката депутатка Ема Люъл заяви, че се чувства разочарована и ядосана, и нарече назначението „фундаментален провал на преценката“. Това беше моментът, в който скандалът престана да бъде само за Манделсън и стана присъда за политическите сетива на Стармър.

Прокурорът, който не усети политическите мини

Биографията на Стармър дълго време беше неговото най-силно оръжие. Той влезе в политиката късно, след успешна юридическа кариера, стигнала до поста главен прокурор за Англия и Уелс. Работил е по дела за тероризъм, организирана престъпност и тежки престъпления, а за ръководството на Кралската прокурорска служба получи рицарско звание.

Но същата биография носеше и слабост. Той не беше политик, израснал в партийните коридори, и според Роб Форд му липсваше „политически радар“ за мини, които по-опитни лидери биха забелязали по-рано. Назначението на Манделсън се превърна точно в такава мина.

Опонентите му лесно го рисуваха като елитарен „ляв лондонски адвокат“, въпреки че произходът му е далеч по-скромен. Стармър често напомняше, че е син на майстор на инструменти. Обича футбола, все още играе на 63 години, подкрепя „Арсенал“ и предпочита да гледа мачовете с бира в местния пъб. Съпругата му Виктория работи в сферата на трудовото здраве, а двамата имат две деца, които опитват да пазят извън публичния живот.

Този човешки образ обаче не проби достатъчно силно. Публиката запомни повече титлата „сър“, юридическия хлад и усещането за дистанция. Когато доверието падна, скромният произход вече не беше защита срещу обвинението, че премиерът не разбира политическото настроение в страната.

Лейбъристите бяха възстановени, но не и вдъхновени

Стармър стана депутат през 2015 г., а пет години по-късно пое Лейбъристката партия след най-тежкия й изборен резултат от 1935 г. насам. Наследи формация, разтърсена от пораженията при Джеръми Корбин през 2017 и 2019 г., вътрешни идеологически войни и тежки обвинения, че антисемитизмът е бил оставен да се разпространи при предишното ръководство.

Той изтегли партията към центъра, изостави част от по-левите политики на Корбин и се извини за антисемитизма, установен в партийна проверка. Тази операция беше успешна от гледна точка на изборната математика. Лейбъристите отново станаха избираеми.

Но управлението изискваше повече от връщане към центъра. След победата Стармър трябваше да даде емоционален и икономически смисъл на голямото мнозинство. Вместо това правителството му започна да изглежда предпазливо, объркано и често отбраняващо се.

Точно тук се прояви големият контраст. В опозиция Стармър беше силен с прокурорската си точност. Властта обаче го постави пред необходимостта не само да разобличава слабости, а да създава посока. И в очите на все повече лейбъристи той не успя.

Външната политика не можа да спаси вътрешната слабост

Стармър изглеждаше по-уверен на международната сцена, отколкото в домашната политика. Той работи за европейска подкрепа за Украйна във войната срещу Русия и се опита да смекчи икономическите и политическите трусове след американско-израелската война срещу Иран.

Този конфликт отвори разрив между него и Доналд Тръмп. В началото отношенията между двамата изглеждаха работещи въпреки политическите им различия. През януари Тръмп го нарече „либерал“, но добави, че го смята за добър човек и че според него се справя добре.

После тонът се промени. След заплахите на Тръмп за Гренландия Стармър започна да говори по-твърдо. Критиките му станаха по-остри след началото на войната с Иран, а до март американският президент вече го осмиваше като човек, който „не е Уинстън Чърчил“, и се подиграваше на Кралския флот.

Решението на Стармър да държи Великобритания встрани от войната до голяма степен съвпадна с общественото настроение. Но дори това не съживи подкрепата за лейбъристите. Международната му роля можеше да носи уважение, но не поправяше усещането у дома, че правителството няма стабилна политическа преценка.

Бърнам вече чака на прага на „Даунинг стрийт“

След разгрома на местните и регионалните избори партията премина от тревога към действие. Лейбъристки депутат от Голям Манчестър освободи място, за да може Анди Бърнам да се върне в парламента. Той спечели убедително и бързо се превърна във фаворит за наследник на Стармър.

Стана ясно, че Бърнам вече е потвърдил намерението си да се кандидатира за лидер на Лейбъристката партия, а при определени условия състезанието може да бъде избегнато или съкратено, ако основните потенциални съперници се оттеглят. Процедурата по номинации трябва да започне на 9 юли, като нов лидер се очаква до септември.

Така Стармър си тръгва не след загуба на парламентарно мнозинство, а след поражение във вътрешнопартийно доверие. Великобритания не е длъжна да провежда общи избори веднага, но политическата легитимност на следващия премиер ще бъде подложена на натиск още от първия ден. Реформистката партия на Найджъл Фараж вече настоява за предсрочен вот, а консерваторите ще се опитат да представят смяната в Лейбъристката партия като поредна британска криза на върха.

Падането на Стармър е урок за границите на компетентността

Стармър беше избран като човек, който няма да създава драма. Това беше силата му след годините на консервативна нестабилност. Но когато политиката се върна към въпроса за доверие, инстинкт и посока, „сигурната ръка“ вече не беше достатъчна.

Провалът му не означава, че лейбъристкият проект от 2024 г. е напълно разрушен. Партията още има парламентарно мнозинство и време до следващите избори. Но оставката му показва колко бързо голяма победа може да се изпразни от съдържание, ако избирателите не почувстват промяна, а депутатите започнат да виждат лидера като риск.

Най-голямата ирония е, че Стармър падна не защото беше прекалено шумен, а защото обеща политика без шум и после попадна в скандал, който изглеждаше като точно онова, от което трябваше да освободи Великобритания. Той не беше човекът на Епстийн и не носи вина за престъпленията му. Но Манделсън беше негов избор. А в политиката понякога една лоша преценка е достатъчна, за да превърне образа на стабилност в доказателство за слабост.

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