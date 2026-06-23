Бърнам готви рязък завой след оттеглянето на Стармър

Анди Бърнам вече се подготвя за властта, след като Киър Стармър обяви, че ще се оттегли като лидер на Лейбъристката партия и ще остане премиер само до избора на наследник. Бившият кмет на Голям Манчестър и нов депутат от Мейкърфийлд изглежда почти сигурен фаворит за „Даунинг стрийт“ 10, след като Уес Стрийтинг се отказа да го предизвика.

Според „Гардиън“ вниманието в партията вече се е преместило от падането на Стармър към програмата на Бърнам, първия му кабинет и отговора срещу партията Reform UK на Найджъл Фараж. Ройтерс също съобщи, че Бърнам е водещият претендент за наследник на Стармър, но самият той смята за преждевременни разговорите за предсрочни избори.

Първата задача - да покаже, че започва ново управление

Бърнам ще започне да очертава политиките си още следващата седмица със серия речи, които трябва да покажат символично и реално разграничаване от правителството на Стармър. Първите теми ще бъдат икономиката и прехвърлянето на повече власт към регионите - две области, по които той от години гради политическия си образ.

Това не е случаен старт. Бърнам идва от местната власт и най-силната му карта е, че може да говори за регионите не като за статистика от Лондон, а като за жива политическа територия. Като кмет на Голям Манчестър той изгради профил на човек, който настоява за повече правомощия, повече местни решения и по-малко зависимост от централното министерство на финансите.

Сред първите възможни ходове в „Даунинг стрийт“ 10 се обсъжда голямо съобщение за децентрализация. В обкръжението му има идеи за по-смели фискални промени, включително възможност кметовете да определят свои бизнес ставки. Това би било рязък сигнал, че новото управление иска да измести центъра на тежестта от Уайтхол към градовете и регионите.

Поддръжници на Бърнам в парламента настояват той да започне с ударен пакет от политики, който веднага да покаже промяна. Според един от тях следващите избори ще бъдат спечелени или загубени през първите 100 дни, защото след това е много по-трудно общественото мнение да бъде обърнато.

Икономиката - най-деликатният фронт

Най-чувствителният въпрос е кой ще поеме финансите. Бърнам обмисля назначаване на Ед Милибанд за министър, за да предизвика установения начин на мислене в министерството на финансите, пише „Гардиън“. Решение още няма, защото подобен ход носи рискове както пред бизнеса, така и пред синдикатите.

Това би било силен политически знак. Милибанд е фигура с ясно ляво-разпознаваем профил, а назначаването му би показало, че Бърнам не иска само смяна на лицето на върха, а по-различен икономически тон. В същото време такъв избор може да разтревожи пазарите, особено след по-ранни думи на Бърнам, че страната е „в залог“ пред облигационните пазари.

Затова екипът му вече търси начин да успокои инвеститорите. Хора около Бърнам са разговаряли с икономиста и бивш консервативен заместник-министър на финансите Джим О'Нийл за възможността той да стане главен икономически съветник при влизане на Бърнам в „Даунинг стрийт“ 10.

Пазарите засега реагираха спокойно. Доходността по 10-годишните британски държавни облигации, ключов показател за цената на заемите на правителството, леко спадна в деня на оставката на Стармър. Ройтерс съобщи, че британските банки дори подкрепиха ръста на европейските акции, а политическият преход в Лондон не предизвика рязък трус на пазарите.

Кабинетът вече се нарежда в сянка

Бърнам още не е започнал официалните разговори за състава на кабинета, но първите имена вече се въртят около него. Очаква се Шабана Махмуд да остане начело на вътрешното министерство, след като Бърнам я похвали по време на кампанията в Мейкърфийлд, че се изправя срещу големите въпроси по имиграцията.

Уес Стрийтинг също може да получи един от най-високите постове, въпреки че отказа да се кандидатира срещу Бърнам. Част от лейбъристите смятат, че той може да бъде използван за успокояване на пазарите, включително като възможен канцлер, но хора от лагера на Бърнам отхвърлят твърденията, че Стрийтинг е разполагал с достатъчна подкрепа, за да наложи условия.

Сред верните на Стармър все още има опити да се намери кандидат срещу Бърнам, особено ако Милибанд бъде насочен към финансите. Името на Дарън Джоунс се споменава като възможност, макар източници да твърдят, че той не организира кампания. Въпреки това в партията никой не иска напълно да затвори вратата пред изненада.

Преходният екип на Бърнам вече се оформя. Луиз Хейг, която ръководи успешната му кампания в Мейкърфийлд, ще поеме и прехода към властта. До нея ще бъдат Ед Милибанд, бившата министърка Миата Фанбюле, Джош Саймънс - депутатът, който освободи мястото си за Бърнам, както и лейбъристките депутатки Анелийз Миджли и Сали Джеймсън.

Битката с Фараж ще диктува тона

Големият политически страх в Лейбъристката партия вече не е само как да бъде наследен Стармър, а как да бъде спрян Найджъл Фараж. Натискът от Reform UK е една от причините лейбъристките депутати и министри да загубят търпение към досегашния премиер.

Бърнам се представя като човек, който може да говори с избиратели извън лондонския политически кръг. Победата му в Мейкърфийлд му даде точно това - парламентарен вход към властта и аргумент, че може да печели в северните работнически райони, където Фараж търси пробив.

След оставката на Стармър Фараж единствен сред опозиционните лидери поиска общи избори, ако Бърнам поеме поста. Лидерът на Reform UK заяви, че страната не може да си позволи да губи още седмици в движение от криза към криза. Бърнам обаче даде знак, че няма намерение да тръгва веднага към национален вот. Ройтерс съобщи, че той е определил разговорите за избори като преждевременни.

Това поставя първата му дилема. Ако влезе на „Даунинг стрийт“ 10 без избори и без вътрешна битка за лидерството, той ще получи власт бързо, но ще трябва веднага да доказва легитимност чрез действия. Ако се хвърли в избори, рискува да даде на Фараж терен, на който Reform UK вече чака.

Стармър отвори пътя, но остава встрани от новата история

Стармър взе решението след уикенд в Чекърс със семейството си и разговори с министри от кабинета. Само дни по-рано той настояваше, че ще се бори при евентуално лидерско състезание, но натискът в парламентарната група вече беше прекалено силен. В емоционално изявление на „Даунинг стрийт“ той призна, че е чул отговора на партията на въпроса дали е най-подходящият човек да я води към следващите избори. Ройтерс описа оттеглянето му като край на мандат, започнал с обещание за стабилност, но белязан от липса на посока и слаб рейтинг.

Той поиска Националният изпълнителен комитет на Лейбъристката партия да определи процедура, при която номинациите да започнат на 9 юли и да приключат до лятната парламентарна ваканция седмица по-късно. Ако има състезание, целта е нов лидер да бъде избран преди завръщането на парламента през септември. Според „Гардиън“ при липса на реален съперник Бърнам може да влезе в „Даунинг стрийт“ още на 16 или 17 юли.

Стармър обеща пълна подкрепа на наследника си и подреден преход, макар вътрешни хора да описват отношението му към амбициите на Бърнам като гняв и разочарование. В личен план той заяви, че след напускането на най-голямата работа в страната ще се посвети повече на най-важната - да бъде добър съпруг и баща.

Дали Стармър ще остане депутат, засега не е ясно. Някои негови близки смятат, че ще се чувства длъжен да не предизвиква нови частични избори, други не вярват, че ще остане дълго в Камарата на общините. За Лейбъристката партия обаче този въпрос вече е второстепенен. Центърът се премести към Бърнам.

Бърнам влиза бързо, но няма право на бавен старт

Бърнам пристигна в Уестминстър с влак от Манчестър, смени тениската и дънките с костюм и вратовръзка и положи клетва като депутат под възгласи от лейбъристите и шеги от опозицията. Малко след оставката на Стармър той му благодари за службата и заяви, че процесът трябва да бъде проведен подредено и отговорно.

„Страната очаква стабилност, сериозност и продължаващ фокус върху най-важните въпроси - и това ще получи“, заяви Бърнам. Това вече е първото обещание на вероятния следващ премиер.

Но пред него няма дълъг меден месец. Лейбъристите искат бърз политически знак, пазарите ще чакат яснота за финансите, Фараж ще настоява за избори, а Стармър оставя партия с огромно мнозинство, но разклатена увереност. Именно затова първите речи на Бърнам за икономиката и децентрализацията ще тежат повече от обикновена програма. Те трябва да покажат дали идва само нов лидер, или нов начин на управление.

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