Мадяр спря новините! Унгария започва чистка в държавните медии
Черният екран по държавната телевизия стана символ на обещанието да се сложи край на пропагандната машина от ерата на Орбан
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Черният екран по държавната телевизия стана символ на обещанието да се сложи край на пропагандната машина от ерата на Орбан
Атина. Гръцкият премиер консерватор Андонис Самарас предложи частично пускане на спрените програми на държавната медия ERT. Решението му идва дни, с...
Хиляди протестираха срещу закриването, а журналистите в страната планират стачка