Първа европейска държава наложи оръжейно ембарго на Израел
Между 1 октомври 2023 г. и 20 юни 2024 г. Словения е изнесла за Израел няколко партиди с военни компоненти на стойност близо 100 000 евро
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Между 1 октомври 2023 г. и 20 юни 2024 г. Словения е изнесла за Израел няколко партиди с военни компоненти на стойност близо 100 000 евро