Серия от забележителности. Ванга пращала хората в това село
Намира се в близост до Пловдив
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Намира се в близост до Пловдив
Продължават спасителните операции след адското земетресение
Животът на малкото момиченце започна невероятно
31 души спасиха българските екипи
Спасителите се „надпреварват с времето“, за да спасят колкото се може повече пострадали
Все още не е ясно какво го е предизвикало
Според лекарите, състоянието на момиченцето е задоволително
Земетресения срива храм Михра, монах подпалва "Златният павилион"
Руините на древния римски кастел стават все по притегателни за любителите на пътешествия в миналото.
На тези, които не има харесва Ларгото- да минават оттам и толкова. Това заяви директорът на НИМ Божидар Димитров в сутрешния блок на бТВ, където комен...
5 лева надница на час. Това е сумата, която затрупаните работници е трябвало да получат в злополучната сряда. Те са били наети, за да режат арматурно...
Откриха втора жертва на хотела убиец "Вероника" в курорта Слънчев ден. Екипите са открили тялото до основите на хотела. "Намерихме тялото, но не сме...