Борисов посрещна Урсула в Сопот

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов посрещна председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен във ВМЗ-Сопот.

Фон дер Лайен, заедно в компанията на Борисов и премиера Росен Желязков, разгледа производствените мощности и линии на военния завод.

Част от делегацията е и военният министър Атанас Запрянов.

Виж още: Урсула кацна в България. Къде се отправи

По-рано днес председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристигна на летището в Пловдив.

Премиерът Росен Желязков я посрещна с букет от рози.

Оттам тя се отправи към Сопот.

По време на посещението си в страната Фон дер Лайен ще проведе среща с българския министър-председател. Двамата ще обсъдят въпроси, свързани с европейската сигурност и отбрана.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com