Всичко за Охайо

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Последни новини Свят
Убиха цяло семейство в Охайо

Убиха цяло семейство в Охайо

Осем души от едно семейство станаха жертва на четири отделни нападения в американския щат Охайо, съобщават световните агенции. Убити са седем възрастн...

23 април | 7:25
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Мъж скача на Тръмп в Охайо

Мъж скача на Тръмп в Охайо

Мъж предизвика хаос на предизборна среща на Доналд Тръмп в Дейтън, щата Охайо, като прескочи оградите и се опита да се качи на подиума при милиардера....

13 март | 18:55
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