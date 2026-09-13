Самолет се разби, шестима загинаха
Машината падна в задния двор на къща
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Машината падна в задния двор на къща
Доналд Тръмп обвини федералните власти в "безразличие" към пострадал град в Охайо
Минувач съобщил на полицията за изстрели
Победителят в Охайо обикновено печели и президентските избори
Конър Бетс уби 9 души и рани поне 20
Двама души бяха убити, а четирима ранени при стрелба в района на американския град Уорън, щата Охайо, съобщават БГНЕС и телевизия "Фокс Нюз". Инциден...
Осем души от едно семейство станаха жертва на четири отделни нападения в американския щат Охайо, съобщават световните агенции. Убити са седем възрастн...
Мъж уби 7-членно семейство в САЩ. Инцидентът е станала в щата Охайо, предаде „Фокс нюз". Първоначалната информация показва, че две от жертвите са дец...
Мъж предизвика хаос на предизборна среща на Доналд Тръмп в Дейтън, щата Охайо, като прескочи оградите и се опита да се качи на подиума при милиардера....
В американския щат Охайо отхвърлиха с гласуване възможността за легализиране на марихуаната, информират местните медии, цитирани от BBC. Мярката може...
Десетки планирани екзекуции бяха отложени в американския щат Охайо до 2017 г. Причината е проблем с доставката на препарата за смъртоносни инжекции....
Охайо. Заловиха осъдения на доживотен затвор Томас Тиджей Лейн, който избяга от затвора вчера, предаде BBC. През 2012-та година тогава 18-годишният Ле...
Охайо. В Лукасвил, Охайо 61-годишният Хари Митс бе умъртвен със смъртоносна инжекция след обвинение за убийство през август 1994 г. на афроамериканеца...
Охайо. Похитителят от Охайо Ариел Кастро не се призна за виновен. Той е обвинен, че държал в 10-годишен плен три жени у дома си в Охайо, като срещу не...
Охайо. Смъртно наказание може да застигне похитителя от Охайо Ариел Кастро. Местните прокурори заявиха, че обвиненията за убийство, повдигнати срещу 5...
Кливланд. Четири обвинения за отвличане и три за изнасилване бяха повдигнати от американската прокуратура срещу 52-годишния Ариел Кастро във връзка пр...