Само 25% от хората разпознават deepfake. AI изпреварва потребителите
Езикът на омразата и кибертормозът остават сред най-големите онлайн рискове
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Езикът на омразата и кибертормозът остават сред най-големите онлайн рискове
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Италианската компания "Неоспириънс" разработи метод да засича инфекциите
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Място за паника няма. Личната отговорност към здравето на другите си остава 99% от контрола, заявиха от БЛС
Шведите от Волво слагат край на досадното вечно коригиране на седалка, огледала и прочие в семейния автомобил. От компанията са разработили система, р...