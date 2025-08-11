Тежък скандал с Любо Киров! Хората са изумени

Любопитно

11 авг 25 | 12:23
Нерви и афектираност докараха проблеми на наша голяма поп звезда.

Скорошно участие на поп звездата Любо Киров предизвика голям скандал.

Това, което изпълнителят си позволи да прави на сцената – пред детска аудитория, нямаше как да остане без реакция и в социалните мрежи. Това пише show.blitz.bg

На кадри от участието се вижда как Киров размахва средни пръсти пред публиката – без да се притеснява, че сред зрителите има и деца.

Постъпката му предизвика вълна от възмущение и въпроси за поведението на изпълнителите на сцена.

"Може да си афектиран, но да вадиш средни пръсти на сцената никак не е добре", беше основният акцент в коментарите в мрежата за скандалното му поведение.

1 Коментара
Аноним
преди 51 минути

Ами, нали точно те, такива като Киров, са възпитателите на днешното поколение. Иначе добре се възмущават, когато някой малолетен прави подобни неща.

