Решаващ обрат с Любо Киров в Украйна!

Дойде много добра новина за 28-годишният Любомир Киров, който беше мобилизиран в Украйна.

Той вече разполага с български документи. Това потвърди от Ню Йорк министърът на външните работи Георг Георгиев.

"Към настоящия момент вече той има издаден български паспорт, с който може свободно да напусне Украйна. Считам, че в такива ситуации колкото по-умерени са реакциите, колкото повече те целят постигане на краен позитивен резултат, толкова повече добавена стойност има.

Затова и аз вчера по подобен начин си позволих да кажа, че ако искаме да свършим работата, то трябва просто да го направим, вместо да вдигаме шум", каза външният министър Георг Георгиев.

28-годишният Любомир Киров вече е извън опасност, потвърди малко по-рано пред БНР бащата на момчето, без да дава повече подробности. Той допълни, че в момента в Украйна се полагат грижи за здравето на сина му, а майката на момчето е до него.

