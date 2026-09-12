Б.Т.Р. тръгва на голямо национално турне
Първият концерт е на 17 юли в Габрово, а финалът – по традиция в Зала 1 на НДК
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Първият концерт е на 17 юли в Габрово, а финалът – по традиция в Зала 1 на НДК
Фронтменът на Б.Т.Р се похвали с най-прекрасната новина
Култовите рокаджий се завръщат ударно
Новият албум на групата излиза на 13 октовмри
Рокаджиите ще изнесат два концерта в столицата
Групата представи новия си сингъл
Групата ще свири и в City Stage, за да открие есенния сезон
Участниците и гостите бяха поздравени от кмета Сунай Хасан
Б.Т.Р. ще изнесат концерт в подножието на тракийското светилище
Освен тях, на сцената в подножието на археологическия комплекс ще се изявят още интересни изпълнители
Навръх Нова година пеят в Русе
Б.Т.Р. взимат на абордаж Америка с 14 концерта. Турнето на Наско и компания, което е в разгара си, стартира в култовия клуб Revolution Live в Маями в...
14 концерта за по-малко от месец ще изнесе Б.Т.Р. в САЩ. Турнето на бандата стартира с концерт в култовия клуб Revolution Live в Маями, където е снима...
По време на десетките концерти на Б. Т. Р. в страната, във Фейсбук страницата на групата бяха изпратени многобройни запитвания с молба за официално пр...
На 2 септември в програмата на фестивала „Аполония", Созопол ще се състои премиера на най-новия проект на Христо Мутафчиев и Б.Т.Р. – акустичен концер...
Емблематичната рок банда Б.Т.Р. ще завърши серията от летните си концерти „Лято 2015" в Бургас 23 август и Варна 24 август на сцената на летните...
Б.Т.Р. излезе с нова песен. "Сто надежди" е поредният амбициозен проект на групата. Музиката е на Славчо Николов, а текстът на Александър Петров. В...
На 18-ти април една от най-успешните български рок групи - Б.Т.Р., се завръща на сцената на Sofia Live Club, за да даде подобаващ старт на новия музик...
БТР на 20 години
Б.Т.Р. приключиха със снимките на новото си видео към парчето "Забравената нежност" - втория сингъл от предстоящия албум на бандата. Премиерата на кли...