Всичко за Б.т.р.

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Б.Т.Р. в клуба на Том Круз

Б.Т.Р. в клуба на Том Круз

Б.Т.Р. взимат на абордаж Америка с 14 концерта. Турнето на Наско и компания, което е в разгара си, стартира в култовия клуб Revolution Live в Маями в...

09 ноември | 22:10
0 коментара
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Б.Т.Р. на турне в САЩ

Б.Т.Р. на турне в САЩ

14 концерта за по-малко от месец ще изнесе Б.Т.Р. в САЩ. Турнето на бандата стартира с концерт в култовия клуб Revolution Live в Маями, където е снима...

09 ноември | 9:25
0 коментара
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Б.Т.Р. с нова песен (ВИДЕО)

Б.Т.Р. с нова песен (ВИДЕО)

Б.Т.Р. излезе с нова песен. "Сто надежди" е поредният амбициозен проект на групата. Музиката е на Славчо Николов, а текстът на Александър Петров. В...

01 юни | 9:14
0 коментара
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Димо Алексиев в клип на Б.Т.Р.

Димо Алексиев в клип на Б.Т.Р.

Б.Т.Р. приключиха със снимките на новото си видео към парчето "Забравената нежност" - втория сингъл от предстоящия албум на бандата. Премиерата на кли...

21 септември | 6:25
0 коментара
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