Хосе Карерас слиза от сцената
Великият тенор избра София, за да се сбогува с публиката Великият Хосе Карерас избра България, за да се сбогува със сцената. Българските почитатели н...
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Великият тенор избра София, за да се сбогува с публиката Великият Хосе Карерас избра България, за да се сбогува със сцената. Българските почитатели н...