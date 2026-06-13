Guns N' Roses взривяват София, промени в движението
Шоуто ще е на Националния стадион "Васил Левски"
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Шоуто ще е на Националния стадион "Васил Левски"
Турнето им „Not In This Lifetime...“ стана третото най-касово на всички времена
Музикантите от австралийската хард рок група AC/DC обявиха, че певецът на американската банда Guns N' Roses Аксел Роуз ще замести фронтмена им Брайън...
Слаш не отхвърли възможността за събиране на класическия състав на Guns N' Roses. "Никога не казвай никога", заяви легендарният музикант в сутрешното...