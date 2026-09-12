Съли Ерна на Hills of Rock: Хубаво е да си вкъщи в България!
Godsmack, Black Label Society, House Of Protection и Skindred превзеха сцената пред хиляди фенове на Гребната база в Пловдив
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Godsmack, Black Label Society, House Of Protection и Skindred превзеха сцената пред хиляди фенове на Гребната база в Пловдив
Бандата взриви препълнена „Арена София 8888“
Групата се опитва да забие в столицата от 2012
Съли Ерна развя трибагреника на шоуто в Бургас Як рок, метъл и хардрок пънк разтърсиха Бургас. В 21,30 часа преди вечер Съли Ерна, култовият вокал на...
Godsmack вече са в България. Рок бандата кацна на летище Бургас по-рано днес. Вокалът Съли Ерна и компания пристигнаха у нас за участието си в Summer...
София. Godsmack ще дойдат в България за концерт. Новината съобщиха от M.E.Music Z-Rock. Компанията представя едно от най-мащабните рок събития за пред...
Бостън. Godsmack представиха новото си парче "Generation Day". Бандата вече загатнаха за какво ще става дума в новия си албум със заглавния трак от „1...
Масачузец. Американската хеви метъл група Godsmack съобщи, че вече започва работа по новия си албум. Те обявиха новината на своята Facebook страница....