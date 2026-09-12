Всичко за Godsmack

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"Godsmack" щуряха в клуб

"Godsmack" щуряха в клуб

Съли Ерна развя трибагреника на шоуто в Бургас Як рок, метъл и хардрок пънк разтърсиха Бургас. В 21,30 часа преди вечер Съли Ерна, култовият вокал на...

17 юни | 16:15
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Godsmack вече са в България

Godsmack вече са в България

Godsmack вече са в България. Рок бандата кацна на летище Бургас по-рано днес. Вокалът Съли Ерна и компания пристигнаха у нас за участието си в Summer...

15 юни | 13:04
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Godsmack идват в България

Godsmack идват в България

София. Godsmack ще дойдат в България за концерт. Новината съобщиха от M.E.Music Z-Rock. Компанията представя едно от най-мащабните рок събития за пред...

17 ноември | 11:27
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