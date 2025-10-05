Грандиозна творба на шейх краси родна винарна

Грандиозната арт инсталация The crate, сътворена от шейх Рашид ал Халифа, сензационно украси екстериорите на винарната Айа естейт край мелнишкото село Хърсово. Творбата на най-известния художник на Близкия Изток, представян в Европа и Америка от международния куратор Стефан Стоянов, е с внушителните размери 12 на 9 на 7 метра, а металът е оцветен в нюансите на златото. Зрелищната скулптура вече е в колекцията на арт фондацията MFG, чиито председател Ирена Гергова-Спасова работи за налагането на българска земя на световната древна традиция за хармония между виното и музите и сред чиито образци са Château La Coste в южна Франция и Castello di Ama в Тоскана.

Ив Тошайн

Неслучайно произведенията на известни съвременни артисти от различни жанрове на авангарда се вписват с атрактивност и качество в концепцията на винарната за перфектния баланс между бизнеса и изкуството. „Ако правиш нещо по истински и чист начин и вярваш на себе си, се получават верните резултати”, коментира Ирена Гергова-Спасова преди първите ценители да видят артефактите от експозицията в подножието на седем планини.

Сред авторите, създали произведения за новата културна сцена край Хърсово, са Стоян Дечев – „Окото“ с 3D мапинг, неоновата инсталация на Ив Тошайн „Dome“ във ферментационна зала, Ели Жотева – „Спектрално море“, Недко Солаков – „AYAдрасканици“ в залата за дегустации, Стефан Николаев – „Water Hedgehog“, Стела Василева – „Linea Viva“, Руди Нинов – „Talismans and Totems“, Марта Джурина – „Outer Light“, Мариане Ланг – „Creeping Nuances“. Идеята на Ирена Гергова-Спасова е изкуството да бъде изведено от обичайните изложбени пространства, за да бъде споделено в различен контекст, като в същото време в Айа естейт, впечатляваща архитектурна забележителност, са предвидени зали за временни изложби с участието на водещи български и световни творци.

Ритуален пърформанс на Анна Александрова при откриването под съпровода на гъдулката на Христина Белева

