Грандиозна творба на шейх краси родна винарна
Арт инсталацията на Рашид ал Халифа е сензацията на новата културна сцена
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Арт инсталацията на Рашид ал Халифа е сензацията на новата културна сцена
Това е еднопосочен билет за травматологията на "Пирогов", коментират хората
Тя бе изградена по повод 140-годишнината на Шуменско пиво
Арт инсталацията е на стойност 120 000 долара
На връх Цветница те бяха закачени по пешеходната ул. "Тодор Александров"
Цветна арт инсталация от хиляди чадъри отново украси Благоевград. Идеята на общинското ръководство се реализира за втора поредна година. Чадърите ще п...
Ню Йорк. Ексцентричната японка Яйой Кусама поставя любопитна арт инсталация в галерията „Дейвид Звирнер" в Ню Йорк, като засяга една сложна концепция,...