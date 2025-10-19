Световен БГ куратор изкуши чужденци с творби на наши артисти

Второто издание на Sofia art fair завърши със заслужени фанфари и с огромен успех, затвърждавайки мястото на столицата ни върху картата на съвременното изкуство. Десетки гости от света се убедиха, че София е достоен конкурент на мегаполисите, чиито арт изложения вдигат рейтинга им до неочаквани висоти. Художници, галеристи, арт дилъри, колекционери и меценати поздравиха екипа на Суни Данаджъ и Радослав Механджийски за отлично осъщественото събитие, толкова мащабно със стратегията, смисъла и посланията си. Във фокуса на четирите вихрени денонощия беше и международният куратор Стефан Стоянов, който направи чудеса в името на каузата. „Вашата енергия и любов към България са възхитителни“, беше може би най-значимият комплимент, който той получи на панаира. Стефан Стоянов, който представя творци от три континента, направи всичко възможно и за колегите им от България. Наред с двуметровата скулптура на Габриела фон Хабсбург, която продаде по телефона на топ колекция номер 200, инсталацията на Айдан Салахова, видеото на Трине Лизе Недреас, фотографиите на Брайън Дейли, той изпрати към нови собственици картини на Миряна Тодорова и Мика Сав. Самият Стефан Стоянов попълни фондовете на своята Art agency с работи от каталога на грузинската галерия Window, румънската Sanswich, пражката Karpuchina, холандските Dürst Britt & Mayhew и Ellen de Bruijne projects, латвийската Tur, азербайджанската Q, българските Ателие 28 на Михаил Трифонов, Доза, Little Bird Place, Link, на Марин Петков и неговото MP студио, което създава първия 3D мапинг върху фасадата на Народния театър и съдържание за екстериорите и интериора на Болшой театър, Бранденбургската врата, телевизионната кула в Берлин, операта в Кувейт, пещерата Хан, кметството в Рим, Стоковата борса в Брюксел… „Играем в отбор, затова стигаме върха“, категоричен е Стефан Стоянов за постиженията на втория Sofia art fair. В навечерието на рождения си ден той излетя за Истанбул, за да се срещне с елитни топ колекционери - предприемачи, банкери, архитекти. Сред тях са Мелкан Гюрсел, внучка на четвъртия президент на Турция Джемал Гюрсел, Хакан и Бану Чармикли…

Суни Данаджъ, основател на Sofia art fair, Цветелина Бориславова, Васил Терзиев, Стефан Стоянов и художничката Миряна Тодорова във вечерта на откриването

Рождената си дата, 17 октомври, Стефан Стоянов празнува в Лондон сред скъпи приятели. Българинът от Кнежа, който живее и работи между София и вселената, е изключително колоритна личност не само заради ултра артистичните си визии. Сред знаковите жестове в дългогодишната му просперираща кариера е и отказът на продаде акварел на Хитлер, въпреки че би спечелил луди пари от трансфера. Но сензационно намира купувач, дал 750 000 долара за прочутото слонско лайно на Дейвид Хебънс, обвито във фолио, инжектирано с гума и вързано с верига като символ на робството. Купува го близка приятелка – Джийни Грийнбърг, снаха на бивш кмет на Ню Йорк, който спасява града от банкрут.

Международният куратор с архитект Мелкан Гюрсел и с филантропа банкер Цветелина Бориславова

Стефан Стоянов открай време партнира с престижни създатели на артефакти от първа класа. Неслучайно е куратор, довереник и съветник на Габриела фон Хабсбург – скулптор и наследник на императорската династия, и на шейх Рашид ал Халифа – забележителен авангардист и уважаван монарх в Близкия изток. „Винаги съм знаел, че не съм богопомазан и трябва със зъби и нокти да се боря за място под световното слънце“, връща лентата Стефан Стоянов към тежките дни, след които нощем мие вагони, за да добавя бюджет за кино, театър, книги, клубове и стилни дрехи към студентската издръжка от родителите. Бере домати, което също е доходоносен бизнес. През есента на 1989-а участва в стачката на Икономическия институт за ужас на баща си, който почтено държи на лявата идея. А понеже Стефан не е щастлив от битието си в началото на така наречения преход, излита за Париж с мизерна сума в джоба. Първата му работа е да раздава листовки в метрото и да ги пуска по пощенските кутии. Боядисва къщи, бачка каквото дойде. Рациото за кратко надделява страстта към музите и записва „Бизнес администрация“ в Американския университет вместо „История на изкуството“. Въпреки всичко, попада в арт факултета направо в четвърти курс, толкова стабилни и богати са познанията му. Но се влюбва в професорска дъщеря от висшето общество на Вашингтон. Вече в Америка се труди като брокер, а вечер работи нелегално като сервитьор по ресторанти. Дори води Дженифър в България, а американка в Кнежа си е истински шок. След шест месеца се разделят, защото госпожицата от хайлайфа решава, че българинът не е достатъчно обещаващ, въпреки че са годеници. През 2020-а той изведнъж получава имейл от нея, за да се преоткрият в коронакризата. Тя е супер адвокат в Ню Йорк, съдружник в една от петте най-големи американски кантори. Тогава, в началото на пътя, Стефан Стоянов за пет години прави впечатляваща кариера на „Уолстрийт“, като междувременно е арт дилър в две галерии, а после открива и своя – „Лакс“. Категоричен е, че никъде по света не се вълнуват в коя държава си роден, ако умееш да печелиш пари и престиж.

Френският арт консултант Стефани Д’Орлан, Ирена Гергова, Габриела фон Хабсбург и Латифа ал Рашид със Стефан Стоянов и Борис Сакскобургготски сред картините и скулптурите на Art agency

Фото Хайлайф

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com