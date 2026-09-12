Известен имунолог закова Ангел Кунчев: Бих го уволнил отдавна!
Тепърва ще сърбаме попарите, които Бойко и неосквернимите либерали забъркаха, казва проф. Андрей Чорбанов
Следете всички новини, анализи и коментари за Либерали. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Тепърва ще сърбаме попарите, които Бойко и неосквернимите либерали забъркаха, казва проф. Андрей Чорбанов
Илхан Кючюк защитава само интереса на покровителите си - либералите и Сорос
Ахилесовата пета на кабинета са дерибеите на Доган
Защо либералите у нас задължително трябва да участват във властта, попита консерваторът
Той определи Харис като най-либералния политик, избиран някога в американската история
Това съобщиха от офиса на Илхан Кючюк
Европа да приобщава страните кандидатки - въпрос на сигурност е, каза евродепутатът
Дават ни пълната си подкрепа, приеха специална декларация
Открива утре открие големия форум „ЕС среща Балканите“
Впечатляващ форум в Отава очерта заплахите пред демокрацията - краен популизъм, авторитаризъм и автократично управление
Българското общество не е либерално в мнозинствата си и не е прозападно в мнозинствата си
Кампанията стартира със силна международна подкрепа за водача на листата на ДПС в 23 МИР-София
Оставате център на стабилност, написаха до ДПС либералите по света
Демокрацията няма алтернатива, каза лидерът на европейските либерали
Откриха я Мустафа Карадайъ и председателят на световната организация Хакима ел Хаите
Отличието "Ханс ван Баален" е за изключителен принос в популяризирането на либералните ценности в Източна Европа
ДПС е домакин на най-голямото събитие на либералите за годината
АЛДЕ е нашият дом, заяви кандидатът за лидер
Събитието предшества срещата на върха на лидерите от ЕС, която ще се проведе в понеделник и вторник в Брюксел
Съпредседателят на партия АЛДЕ бе специален гост на конгреса, по повод отбелязването на 175-годишнината от основаването на либералната партия в Белгия