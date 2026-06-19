Южен Ливан отново гори въпреки дипломатическите обещания

Израелските сили за отбрана съобщиха, че през нощта са нанесли и ще продължат да нанасят удари по бойци и инфраструктура на проиранското движение „Хизбула“ в няколко района на Южен Ливан, предаде Ройтерс. Според ЦАХАЛ атаките са отговор на неколкократни нарушения на примирието от страна на „Хизбула“.

Ливанската национална информационна агенция съобщи, че при израелските удари в Южен Ливан са били убити 15 души. Ескалацията идва в момент, когато планираните преговори между Иран и САЩ в Швейцария за прекратяване на войната в Близкия изток бяха отложени.

ЦАХАЛ обяви удари по няколко района

Израелската армия заяви, че целите са свързани с бойци и инфраструктура на „Хизбула“. Според позицията на ЦАХАЛ операцията е насочена срещу заплахи, които продължават въпреки договореното примирие.

Израел твърди, че „Хизбула“ неколкократно е нарушила прекратяването на огъня. От своя страна Ливанската национална информационна агенция съобщи за 15 убити при ударите, което рязко повишава тежестта на нощната ескалация.

Новите атаки засилват опасенията, че Южен Ливан остава най-уязвимата точка в регионалното примирие. Дори когато дипломатите говорят за спиране на войната, на терен продължават удари, жертви и взаимни обвинения.

Южен Ливан остава най-опасният фронт

Ройтерс съобщи по-рано, че Израел е публикувал карта с разширена зона на военен контрол в Южен Ливан, а израелски представители са заявили, че страната не изключва удари и извън нея. Това предизвика ново напрежение, защото американско-иранската рамка за деескалация предвижда да бъде гарантирана териториалната цялост и суверенитетът на Ливан.

Израел настоява, че трябва да запази възможност да защитава северните си райони от нападения на „Хизбула“. „Хизбула“ отхвърля идеята за израелски зони за сигурност на ливанска територия и настоява за пълно изтегляне на Израел.

Така Южен Ливан се превръща в мястото, където всички дипломатически формули се сблъскват с реалността на войната. Ако този фронт не бъде овладян, всяко споразумение между Вашингтон и Техеран ще остане под постоянна заплаха.

Швейцарските преговори се отлагат

Новината за ударите дойде на фона на отлагането на планираните преговори между САЩ и Иран в Швейцария. Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс се отказа от планирано пътуване за разговори с ирански представители, а Белият дом посочи сложната логистика на процеса като причина за промяната.

Според Ройтерс Иран е настоявал първо да види признаци за изпълнение на временните договорености от американска страна, преди да продължат следващите кръгове разговори. Същевременно продължаващите израелски операции в Ливан поставят под въпрос доколко регионалното примирие може да бъде запазено.

Проблемът вече не е само кога делегациите ще седнат на масата. Въпросът е дали събитията в Ливан няма да изпразнят от съдържание самата идея за преговори, преди те изобщо да са започнали по същество.

Сделката е крехка, защото Израел не е вътре

Американско-иранското споразумение трябва да даде 60 дни за преговори по постоянна договореност, включително по бъдещето на иранската ядрена програма. Ройтерс отбелязва, че Израел не е участвал пряко в тези преговори и се е дистанцирал както от априлското примирие, така и от последната рамка между Вашингтон и Техеран.

Това е съществената слабост на процеса. Вашингтон и Техеран могат да договорят принципи, но ако Израел продължи операциите в Ливан, а „Хизбула“ продължи атаките срещу израелски позиции, примирието ще се къса точно там, където е най-трудно да бъде закърпено.

Ройтерс съобщи още, че споразумението трябва да включва прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан, но израелската позиция остава, че сигурността на северните израелски райони изисква военна свобода на действие.

Регионът отново е на ръба

Ударите в Южен Ливан идват в момент, когато дипломатическият процес и без това изглежда нестабилен. Войната вече разклати енергийните пазари, отвори нов спор за Ормузкия проток и постави под натиск отношенията между Вашингтон, Тел Авив и Техеран.

За Ливан цената е най-пряка. Южната част на страната остава зона на удари, разрушения и страх, а всяка нова атака увеличава риска хората да не могат да се върнат към нормален живот дори при формално обявено примирие.

Събитията от тази нощ показват колко лесно голямата дипломация може да бъде обезсилена от един фронт, който никой не контролира напълно. Ако Израел и „Хизбула“ продължат да си разменят удари, отложените преговори в Швейцария може да се окажат не техническа пауза, а първи знак, че мирният процес вече губи почва.

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