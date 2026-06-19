Обрат! Швейцарският самолет на Ванс остана на земята

Белият дом отложи пътуването на вицепрезидента Джей Ди Ванс до Швейцария, където той трябваше да води нов кръг преговори с Иран за ядрената му програма, предаде Асошиейтед прес. Решението поставя под въпрос следващата стъпка по предварителното споразумение за прекратяване на войната и удължаване на примирието със 60 дни.

Американската страна обясни отлагането с трудна логистика, но съобщението дойде след информация на панарабския канал „Ал Маядин“, свързан с подкрепяната от Иран „Хизбула“, че Техеран бави делегацията си заради продължаващата израелска военна кампания в Ливан.

Ванс, който все по-видимо се превръща в публичното лице на иранската линия на администрацията, настоя, че икономическите облекчения за Техеран ще зависят от изпълнението на американските условия.

Пътуване, спряно в последния момент

Екипът на Ванс е бил готов да отпътува за Швейцария, но заминаването е било отложено, съобщи Белият дом. Официалното обяснение е свързано с организацията на преговорите, но политическият контекст прави хода много по-тежък от обикновен проблем с графика.

Според Асошиейтед прес отлагането идва след съобщение на „Ал Маядин“, че Иран отлага изпращането на своята делегация. Причината, посочена от канала, е продължаващата операция на Израел в Ливан - точно там, където присъствието на „Хизбула“ превръща всяко движение в регионална искра.

Така срещата, която трябваше да даде начало на трудните детайли около ядрената програма, се оказа блокирана още на входа. Формално става дума за отлагане, но дипломатическият сигнал е много по-силен - крехката сделка вече зависи не само от Вашингтон и Техеран, а и от действията на съюзници и проксита в цял Близък изток.

Ванс защитава сделката под натиск

Само часове преди съобщението за отложеното пътуване Ванс се появи в Белия дом, за да защити предварителното споразумение. Това беше необичаен ход, защото вицепрезидентът лично пое ролята на главен защитник на договореност, която вече предизвиква критики във Вашингтон и тревога сред част от съюзниците на САЩ.

Той призна, че документът предвижда отстъпки, но подчерта, че те няма да бъдат дадени авансово. „Когато те засилват доброто си поведение, ние можем да засилваме икономическото облекчение“, заяви Ванс. „Ако намалят доброто си поведение, можем да го спрем.“

Посланието беше ясно - Белият дом се опитва да представи споразумението не като подарък за Иран, а като механизъм на етапи. Техеран трябва да покаже изпълнение, преди да получи по-голямо икономическо облекчение, включително по линия на санкциите, петрола и достъпа до международни финансови канали.

Ливан се превърна в капан за ядрените преговори

Най-опасният елемент в кризата е, че преговорите за ядрената програма вече са пряко обвързани със събития на друг фронт. Израелската кампания в Ливан и реакцията на Иран създават риск предварителната сделка да бъде разкъсана не от спор за уран, а от регионална ескалация.

Това е особено чувствително, защото в първоначалното споразумение се говори за прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително в Ливан. Ако Техеран смята, че съюзниците на САЩ нарушават този дух, той може да използва забавянето на делегацията като първи дипломатически натиск.

За Вашингтон проблемът е двоен. От една страна, администрацията иска да покаже, че контролира процеса и може да доведе Иран до по-строги ядрени ангажименти. От друга - всяко продължаващо насилие в Ливан дава аргумент на Техеран да бави преговорите, без формално да напуска сделката.

Споразумението влиза в най-опасната си фаза

Предварителната рамка предвижда удължаване на примирието със 60 дни и нови преговори за окончателно уреждане на ядрените въпроси. Според информацията на Асошиейтед прес документът поставя акцент върху обогатения уран, ядрените амбиции на Иран и поетапното обвързване на американските отстъпки с поведението на Техеран.

Сделката обаче вече е атакувана от различни страни. Част от критиците във Вашингтон се опасяват, че икономическите облекчения могат да дадат на Иран твърде голям ресурс, преди да има необратими гаранции по ядрената програма. В същото време Техеран се стреми да покаже, че няма да преговаря под натиск, докато негови съюзници са под огън.

Именно затова отложеното пътуване на Ванс изглежда като първата голяма проба за целия процес. Ако страните бързо намерят нова дата и върнат делегациите на масата, споразумението може да оцелее. Ако забавянето се проточи, 60-дневният прозорец ще започне да се топи още преди истинските преговори да са започнали.

Вашингтон залага на контролирани отстъпки

Ванс се опитва да продаде споразумението като сделка с предпазители. Логиката на Белия дом е, че Иран няма да получи пълно икономическо облекчение, ако не изпълнява договореното, а САЩ ще могат да спират процеса при всяко отстъпление.

Това обяснява и фразата за „доброто поведение“, която в дипломатически план звучи необичайно грубо, но е предназначена за вътрешната американска публика. Администрацията трябва да убеди скептиците, че не капитулира пред Иран, а използва санкциите, блокадата и икономическите стимули като лостове за контрол.

В същото време подобен език трудно може да бъде приет без вътрешна цена в Техеран. Иранското ръководство трябва да покаже на собствената си публика, че не е поставено под американски диктат. Така всяка публична реплика от Вашингтон може да затрудни деликатните договорки зад кулисите.

Голямата опасност е времето да изтече

Отлагането на швейцарския кръг не означава автоматичен провал, но показва колко тънка е линията между дипломатически пробив и нова криза. В Близкия изток дори добре подреден график може да бъде разрушен от един удар, едно съобщение или една делегация, която не излита.

Следващите дни ще покажат дали Вашингтон и Техеран могат да отделят ядрените преговори от войната в Ливан, или предварителното споразумение ще остане заложник на регионалната ескалация. Засега Ванс остава в САЩ, а Швейцария - символично празна сцена за преговори, които трябваше да докажат, че примирието може да се превърне в траен политически процес.

Този обрат показва най-слабата точка на сделката - тя не зависи само от подписите, а от поведението на цяла мрежа от държави, армии и въоръжени групировки. Белият дом може да обещава икономическо облекчение срещу контрол, Иран може да обещава участие в преговори, но Ливан вече напомни, че Близкият изток рядко оставя дипломатите да работят в стерилна среда. Ако Ванс не стигне скоро до Швейцария, първата битка за споразумението може да бъде загубена още преди да е започнала.

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