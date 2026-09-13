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За кожата на един пенсионер

За кожата на един пенсионер

Най-сетне работещите българи може да не бъдат крепостни селяни на частните фондове Национализация! Експроприация! Грабеж! Катастрофа! Оставка! Кански...

22 декември | 7:40
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