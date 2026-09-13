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ДПС внасят Закон за КТБ

ДПС внасят Закон за КТБ

София. От Движението за права и свободи внасят в парламента Закон за КТБ.  "Избор на чуждестранна фирма, разследваща, която да бъде наета да провери в...

27 октомври | 17:16
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