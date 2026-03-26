Тези марки коли са пътници при следващата криза

Когато световната икономика се срине, а това неизбежно ще се случи, някои автомобилни марки няма да оцелеят. Тази прогноза прави американското издание Jalopnik, което дава и примери от историята на индустрията, за да се аргументите. Най-пресният от тях е с Голямата рецесия от 2009, когато редица автомобилни производители буквално бяха изтрити от лицето на земята, пише "Атуомедия".

Сред първите в списъка със застрашени, според анализа, са марките на концерна Stellantis. Например, Chrysler отдавна е загубил своята идентичност и се задържа на повърхността само благодарение на минивановете. Все по-голяма популярност набира мнението, че марката RAM отново трябва да стане част от Dodge, което ще помогне и на двата бранда. Но няма да спаси Chrysler, който безболезнено да бъде спрян.

Подобна съдба може да очаква италианските марки Alfa Romeo и Fiat, чиито позиции на американския пазар винаги са били нестабилни. Техните автомобили остават нишови продукти и по време на криза купувачите едва ли ще поставят емоциите пред прагматизма.

Предупредителните аларми звънят и за някои марки на General Motors. От тях Buick, например, при предишната световна криза беше спасен от високите си продажби в Китай, но днес се изправя пред съвсем различна реалност. Китайският пазар е пълен със силни местни играчи и става все по-рисково да се разчита на него. Без китайска подкрепа Buick ще трябва да оцелее само с американски продажби, а това изглежда невъзможно.

Бъдещето на GMC също е под въпрос. Мнозина не разбират защо съществува марка, чиито продукти почти напълно имитират гамата на Chevrolet, но на по-висока цена. Ако GM някога е жертвал оригиналния Pontiac, какво им пречи да направи същото с GMC заради оптимизация на разходите?

Сред японските премиум марки Infiniti изглежда като най-сериозният кандидат. Марката отчаяно се нуждае от обновяване на асортимента си, който не се е променял вече две поколения. Автомобилите се продават основно поради големи отстъпки, което показва ниско търсене и загуба на престиж. Някои се шегуват, че ако дилърите на Infiniti изведнъж започнат да продават само употребявани коли, купувачите няма да забележат разликата.

За новодошли играчи - като виетнамския VinFast, рецесията може да нанесе фатален удар. Навлизането на американския пазар е изключително трудна задача дори при благоприятни условия, а първите отзиви за модела VF8 бяха далеч от най-добрите. Компанията вече се бори за място под слънцето, а икономическият спад само ще усложни тази задача.

Европейските нишови марки също имат проблеми. Mini, например, е строго ограничен в собствения си дизайн. Компанията се нуждае от нови модели, но всеки опит да направи колата по-голяма изглежда странен, а малките коли се харесват в Европа, но на други пазари това не е така.

Изненадващо, колегите ни от американското издание посочат като сериозен кандидат за колапс Tesla. Аргументът не е в качеството на продуктите, а в ирационално високата пазарна стойност на акциите на компанията. Съотношението цена/печалба на Tesla е десет пъти по-високо от конкурентите, което я прави изключително уязвима по време на пазарни сривове.

Към това се добавят и спада в продажбите, липсата на обяви за нови модели, скандалите около компанията и неясната фигура на нейния изпълнителен директор. В случай на сериозен пазарен срив, именно подобни компании могат да паднат първи, когато инвеститорите започнат масово да продават акции.

Разбира се, всичко това са само прогнози Въпреки това, едно нещо е очевидно - следващата икономическа криза ще бъде сериозно изпитание за световната автомобилна индустрия и може завинаги да промени нейния пейзаж, изпращайки някои играчи в историята и отваряйки пътя за други. А кандидати за това не липсват.

