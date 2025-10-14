Нашумели китайски автомобили идват в България

Две от най-успешните китайски марки в Европа до момента ще стъпят в България още идния месец. Omoda и Jaecoo, брандове на гиганта Chery, идват у нас с амбицията да предложат атрактивни цени и гаранция до 7 години или 150,000 километра пробег, потвърди пред "Аутомедия" Линк Джан, бранд мениджър на Omoda Jaecoo за Румъния и България. Вносител у нас, както и в Румъния, ще бъде унгарската GENIUS Automotive Europe. Пред финализиране са преговорите с българските дилъри, които ще предлагат двете марки.

Chery Automobile, основана през 1997 година, понястоящем е четвъртият най-голям автомобилен производител в Китай, с 2.604 милиона продадени автомобила за миналата година. Базирана в Уху, провинция Анхуей, компанията има множество марки: Chery, Chery Tiggo, Fulwin, Exeed, Jetour, iCar, Luxeed, Rely. Брандовете Omoda и Jaecoo бяха създадени в последните три години изцяло за износ - замисълът е Omoda да предлага практични, достъпни и комфортни масови модели, а Jaecoo - по-приключенски автомобили, насочени към младото поколение и с премиум елементи. Заради ангажирането на бивши дизайнери и инженери на Land Rover, мнозина наричат последната марка "китайския Ленд Ровър".

По всяка вероятност двете марки ще дебютират в България с общо четири модела: компактния кросоувър Omoda 5, чиято стартова цена в Унгария е около 25,000 евро, по-луксозния Omoda 9, приключения SUV с опция за пълно предаване Jaecoo 7 и чисто новия Jaecoo 5, който бе представен на Фестивала на скоростта в Гудууд това лято. От компанията засега не потвърждават точните модели, които ще се продават у нас, така че в този списък може да настъпят промени.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com