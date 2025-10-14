Избягвайте тези 5 популярни автомобила втора ръка

На пазара втора ръка има десетки модели, които изглеждат като „перфектна находка’’, тъй като предлагат красив дизайн, атрактивна цена и добре позната марка. След покупката обаче много собственици признават, че това е една от най-лошите инвестиции в живота им. Постоянни повреди, скъпи ремонти и обезценяване – това очаква тези, които попаднат на тях.

Изданието SUVNews посочи пет от най-често срещаните „капани’’ на вторичния пазар, за покупката на които повечето собственици на автомобили съжаляват, предава "Аутомедия".

Пет популярни кросоувъра, които трябва да се избягват:

Nissan Qashqai (1.2 DIG-T)

Един от най-масовите модели на пазара на употребявани кросоувъри също има една от най-лошите репутации. Бензиновият турбо двигател 1.2 DIG-T, който изглеждаше икономичен и модерен, често започва да „яде’’ масло след 80 000-100 000 км, а турбината е скъп и редовен гост на сервиза. Ремонтът на двигателя струва сериозна сума, а препродажбата е много трудна.

Ford Kuga (2.0 TDCi)

Дизеловата Kuga привлича с мощност и комфорт, но употребяваните екземпляри често се превръщат в истинско главоболие за собственика. Проблемите с горивното оборудване, изпускателната система и филтъра за твърди частици правят ремонта много скъп. След 180 000-200 000 км много собственици се сблъскват с голям брой неизправности.

Peugeot 3008 (1,6 THP)

Френският кросоувър очарова със своя дизайн и комфорт, но двигателят 1.6 THP е един от най-проблемните на пазара. Дроселовата клапа, турбината, повишен разход на масло, прегряване - списъкът с проблеми е безкраен. Някои собственици наричат този модел „печалба от тотото’’.

Chevrolet Captiva

Captiva изглежда като просторен семеен кросоувър с добра цена. На практика има безкрайни проблеми с автоматичната скоростна кутия, окачването и електрониката. Дори след ремонт много агрегати се развалят след няколко хиляди километра. И в крайна сметка колата прекарва повече време в сервиза, отколкото на пътя.

Mitsubishi Outlander (2.4 CVT)

Outlander има добра репутация на нов, но на вторичния пазар CVT трансмисията често се превръща в сериозен проблем. След 160 000-200 000 км може да се наложи подмяната на вариатора, а това е много скъпо. Поради това е трудно да се препродаде такъв кросоувър - купувачите се страхуват от разходи.

