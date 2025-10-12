Експерт назова популярните коли, които никога не би купил

Джо Джиранда, директор продажби и маркетинг в CFR Classic, сподели своя опит с автомобили и разкри кои популярни модели никога не би купил.

Експертът отбеляза, че дори сред най-продаваните автомобили има такива, които създават повече проблеми, отколкото удоволствие от шофирането.

В интервю за GOBankingRates, Жиранда отбеляза, че купувачите често избират автомобил въз основа на дизайн, известна марка или достъпна цена, без да вземат предвид действителната му надеждност.

Механиците, които редовно работят по различни модели, обаче виждат недостатъците отвътре – от високи разходи за ремонт до лошо качество на изработка.

Експертът изброи четири популярни автомобила, които лично той избягва и съветва другите да не ги използват.

Jeep Grand Cherokee

„Въпреки че тези Grand Cherokee са доста известни, те страдат от сложни проблеми с трансмисията и двигателя“, каза той.

Експертът обръща внимание на моделите, произведени между 2011 и 2014 г., които, според него, често страдат от електрически неизправности.

„Затова препоръчвам да се избягва допълнителният стрес от съмнителната им надеждност“, добавя Жиранда.

Nissan Juke

Nissan Juke (2011-2017) е известен със своя отличителен дизайн, но според Жиранда, той не осигурява желания комфорт при возене.

„Безстепенната трансмисия (CVT) на Juke е добре познат недостатък, който може да изисква скъпи ремонти в бъдеще“, обясни той.

Специалистът отбелязва също, че ограниченото пространство за главата и ниската стойност при препродажба правят този модел нерентабилен.

„Още по-лошо, ограниченото пространство над главата, съчетано с под средната стойност при препродажба, прави притежаването на автомобила далеч от печелившо“, подчерта Жиранда.

Chrysler Sebring

Според експерта, Chrysler Sebring (2001-2010) има лоша репутация поради лошо инженерство и дизайн.

„Най-добре е да стоите далеч от този модел, тъй като честите повреди от страна на клиентите и лошото качество на изработка, съчетани с неудобен интериор, оставят много да се желае“, отбеляза Жиранда.

Той подчертава, че проблеми с този модел са наблюдавани най-често при версии, произведени през първото десетилетие на 21-ви век.

Smart ForTwo

Експертът нарича Smart ForTwo (2008-2015) удобен само за паркиране, но непрактичен за ежедневна употреба.

„ForTwo е лесен за паркиране благодарение на малкия си размер. Въпреки това, той остава непрактичен поради бавното ускорение, липсата на функции за безопасност и като цяло неплавното возене“, обясни Жиранда.

Жиранда добавя, че високите разходи за поддръжка и ненадеждното представяне правят този модел нерентабилен за собствениците.

„Високите разходи за поддръжка, съчетани с ненадеждно представяне, правят този автомобил напълно ненужен за притежание“, заключи той.

CFR Classic е специализирана в международни превози на автомобили и има богат опит на американския пазар. Джо Жиранда има над 20 години опит в продажбата, оценката и логистиката на автомобили, особено на премиум и колекционерски модели.

