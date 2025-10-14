Лоша новина за дизеловите коли. Мрачна прогноза

Доскоро дизеловите автомобили се смятаха за най-добрият избор за тези, които карат много: те са икономични, издръжливи и имат дълъг ресурс. Вече обаче става очевидно, че ерата на дизела приключва по-бързо от очакваното.

Фактите сочат, че Европа променя стандартите, намалява производството, а данъчната политика прави дизеловите автомобили по-малко привлекателни. Всичко това може да доведе до забележимо увеличение на цените още през 2026, като това вероятно ще засегне и вторични пазар, който в страни като България е силно развит.

Новите екостандарти Евро 7 променят правилата на играта

В ЕС влизат в сила по-строги стандарти за емисии Евро 7. Производителите ще трябва да инвестират милиарди в модернизацията на дизеловите двигатели и това автоматично ще повиши цената им. Някои марки изоставят изцяло новите дизелови двигатели - Renault, Peugeot и Ford, например, намаляват дизеловите си предложения момента.

„Изискванията на Евро 7 всъщност означават, че производството на дизелови двигатели става икономически нерентабилно. Очакваме значително намаление на дизеловите модели след 2025‘’, се казва в доклада на ACEA (Европейска асоциация на производителите на автомобили), пише "Аутомедия".

Увеличаване на данъците върху дизеловото гориво в ЕС

Много европейски държави вече въведоха или планират да въведат допълнителни данъци върху дизеловите автомобили. В Германия и Франция, например, данъчните стимули за дизела са премахнати, а някои градове определят екологични такси за автомобили с високи емисии. Това прави дизела по-скъп както за закупуване, така и за експлоатация, което означава, че предлагането на такива автомобили на вторичния пазар ще бъде намалено.

Забрана за влизане на дизелови автомобили в градовете

Повечето от големите градове в ЕС (Берлин, Париж, Брюксел, Милано) вече са въвели или планират да въведат ограничения за влизане на дизелови автомобили от стари екологични класове. Това насърчава собствениците да продават автомобили по-бързо или да се въздържат от закупуване на дизелови модели. В резултат на това предлагането на вторичния пазар ще намалее, докато търсенето в по-слабо икономическите държави ще остане високо.

Преход на производителите към електрически и хибридни модели

Световните автомобилни производители драстично намаляват дела на дизела в своите моделни линии. Volvo, Mercedes-Benz и дори Volkswagen вече обявиха планове за постепенно премахване на дизеловите двигатели в повечето модели след 2026.

Това означава, че след 2-3 години предлагането на дизелови автомобили ще бъде значително намалено и те постепенно ще се превърнат в недостиг - а недостигът винаги означава увеличение на цените.

Какво очакват експертите

Според доклад на анализатори на ACEA и AutoScout24, през 2025-2026 г. дялът на дизеловите автомобили на първичния пазар на ЕС ще намалее с още 20-30%. Затова, ако планирате да закупите дизелов автомобил в дългосрочен план, 2025 година може да е последният шанс да го направите на „разумна’’ цена. Освен това пазарът постепенно ще се промени - дизелът ще остане, но ще се превърне в по-нишов продукт, който не е достъпен за всички.

