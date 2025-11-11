Нови китайски автомобилни марки завладяват родния пазар

Две нови китайски марки ще дойдат в България още идния месец. Става дума за Omoda и Jaecoo, експортно ориентираните брандове на гиганта Chery Automobile. Официалното представяне на двете марки у нас ще е на 3 декември, тогава ще бъдат оповестени и българските дилъри. Водят се преговори с вече утвърдени компании в българския автомобилен сектор, съобщава "Аутомедия".

Китайските автомобили идват с гаранция от 7 години или 150,000 км пробег, с 3 години безплатна пътна помощ навсякъде в Европа, и с 8 години гаранция за батерии и електродвигатели за електрифицираните версии, потвърди Невена Цекова, маркетинг мениджър на двете марки за България, пред Automedia. Genius има амбициите да изгради пълноценна сервизна мрежа из цялата страна.

Моделите на Jaecoo и Omoda ще се внасят в България от унгарската Gеnius Automotive Europe, както вече съобщихме. Съвместно предприятие на големите унгарски автомобилни търговци Hovany и Petranyi Auto, Genius вече продава двете марки в родината си и притежава правата за дистрибуция в още няколко страни от региона, включително България и Румъния. За представянето в София през декември се очаква да пристигне Мария Голдбергер, генерален мениджър на Genius. „България е зрял, динамичен и силно конкурентен пазар... Нашата цел е да изградим надеждно и трайно присъствие чрез силни местни партньорства и първокласно обслужване на клиентите“, заяви Тибериу Иоановичи, генерален мениджър за Румъния и България в Genius Automotive Europe.

Основаната през 1997 Chery Automobile е един от четирите най-големи автомобилни производителя в Китай в момента, с над 2.6 милиона продадени автомобила през миналата година. Базираната в Уху компания има множество марки: Chery, Chery Tiggo, Fulwin, Exeed, Jetour, iCar, Luxeed, Rely. Брандовете Omoda и Jaecoo бяха създадени в последните три години изцяло за износ - замисълът е Omoda да предлага практични, достъпни и комфортни масови модели, а Jaecoo - по-приключенски автомобили, насочени към младото поколение и с премиум елементи. Заради ангажирането на бивши дизайнери и инженери на Land Rover, мнозина наричат последната марка "китайския Ленд Ровър". Във Великобритания през октомври Jaecoo 7 е сред шестте най-продавани модела изобщо, изпреварвайки традиционни бестселъри като Nissan Qashqai, VW Golf и Tiguan и Vauxhall Corsa.

Междувременно Chery се подготвя да навлезе на българския пазар и с други свои марки, но през друг вносител и с различни дилъри. По наша информация дистрибутор ще е Grand Auto - също регистрирана в Унгария компания, но собственост на израелската Taavura. Тя вече присъства в България като вносител на Nissan. През Grand Auto у нас ще се внасят или кросоувърите Chery Tiggo, или сглобяваните в Испания Ebro, които са на практика идентични с Tiggo. Ebro e отдавна забравена испанска марка за пикапи и камиони, която бе възродена наскоро и сега под нея се сглобяват модели на Chery в бившия завод на Nissan в Барселона.

