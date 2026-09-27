Всичко по темата ОББ

Иван Иванов получи специално отличие за пробива в топ 500 в света при мъжете
С Александър Василев играха срещу любители на Националния тенис център в София
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С Александър Василев играха срещу любители на Националния тенис център в София
Ръст от 3.1% на БВП за първото тримесечие на 2026 г., движен от крайното потребление и инвестициите
Включиха се над 250 служители със семействата си
Нов дизайн и 150 функционалности влизат в помощ на клиентите на мобилното банкиране на ОББ