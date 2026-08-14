Вандали унищожиха стенопис на Феран Торес в Барселона

Стенопис, посветен на испанския герой от финала на Мондиал 2026 Феран Торес, стана жертва на вандализъм само няколко дни след зъдаването и. Автор на творбата е известният уличен художник TVboy. Картината се намира на улица „Ескориал“ в квартал „Грасия“ в Барселона, като отдава почит на нападателя за решаващия му гол, донесъл на Испания втората световна титла.Картината Изобразява футболиста с фланелката на националния отбор, целуващ трофея от Световното първенство, спечелен срещу Аржентина.

Актът на вандализъм е пряко свързан с политически подбуди. Изображението не е било изцяло заличено с бяла боя. Вандалите са оставили и ясни послания – надписи срещу Испания и в подкрепа на официалното признаване на каталунските национални отбори. Това превръща атаката на и разрушаването на изкуството, в политическа декларация. Въпреки случилото се авторът на стенописа TVboy не показа страх или колебание. Той заяви категорично, че заплахите няма да го спрат и че ще продължи да създава своите произведения на изкуството, които често коментират актуални социални и политически теми.