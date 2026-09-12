60-метрова маса, баница и музика: Един софийски квартал става сцена на голям празник
Фестивалът превръща ул. „Алеко Константинов“ в място за срещи, музика, домашна кухня и общи каузи
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Фестивалът превръща ул. „Алеко Константинов“ в място за срещи, музика, домашна кухня и общи каузи
Пристанищният град Николаев и околният регион редовно стават мишена на руски атаки
Момиче на 16 години намушка с нож свой връстник на детска площадка в Ямбол
Момчето е оперирано още снощи. Към момента състоянието му е стабилно
Компанията стартира мащабен социален проект за изграждане и реконструкция на общински детски площадки
Радваме се, че виждаме усмивки по лицата на малки и големи, каза евродепутатът от ДПС
Мъжът нападнал 8-годишното момче на площадка за игра, разхождал се с препасан нож
Всички съоръжения отговарят на Европейските изисквания и норми за безопасност.
Детски смях и усмивки белязаха откриването на обновената детска площадка в градската градина на Благоевград. Ремонтираният кът за хлапетата бе официал...
Разярен баща налетя с юмруци и ритници върху 11 годишно момче , задето счупило носа на неговия 12 годишен син. Екшънът се разиграл на детска площадка...
Новоизградена детска площадка в столичния квартал "Красна поляна" беше разрушена от деца. Възможно е те да са били подтикнати от възрастни, които са...
Неправоспособен шофьор влетя с колата си на спортно игрище в Шумен и едва не уби играещите там десетина деца, предаде Нова телевизия. Мъжът карал с...
Селекционерът на юношеския национален отбор по футбол до 17 години Викторио Павлов откри спортен комплекс в детска градина в ж.к.„Дружба-2". Децата от...
На нови люлки и нов пясъчник, се радват децата в кв. „Левски". От днес площадката, заключена между улиците „Георги Паспалев" и „Дружба" в кв. „Левски"...
Преди месец Атанас Камбитов в качеството му на градоначалник на община Благоевград пое ангажимент да бъде изградена нова детска площадка в ж.к. „Ален...
Панел на тераса се стовари върху детска площадка. Инцидентът е станал тази нощ в квартал Три Чучура в Стара Загора. За щастие по това време не е имало...
Около 17:00 часа е получен сигнал за разпръснат живак в детска площадка в столичния квартал „Хаджи Димитър". Това съобщи „Фокус". Веднага е бил изпрат...
Чисто нова голяма детска площадка със съоръжения за игра радва децата на добруджанския град Генерал Тошево. Придобивката за най-младите жители на град...
София. Има забрана за строеж в станалата известна вече детска площадка в столичния квартал "Гео Милев". Преди няколко години тя бе купена от инвестито...
София. Дете е в тежко състояние след като паднало на детска площадка в София. Инцидентът е станал след игра на въжена люлка в "Докторската градина", с...