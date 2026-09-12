Коментатор на БНТ пак стана за резил на световното
Оказа се, че не познава и световните кинозвезди
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Оказа се, че не познава и световните кинозвезди
Дълги години той е част от спортната редакция на Българската национална телевизия
Очевидно Григор и Ализе са повече от добри приятели
На 84 години си отиде Стефан Янев
Не обаче в същата телевизия
Уникален коментар за деня на размисъл
Той ще се изяви в новата си роля в събота вечерта по време на мач между Ивендър Холифийлд и Витор Белфорт
Тя е бивша футболистка и треньорка по футбол за жени
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