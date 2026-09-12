Всичко за Иска

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Бизнесът иска по-евтин ток

Бизнесът иска по-евтин ток

Бизнесът ще поиска от КЕВР намаление на цената на тока за индустрията от 1 февруари. Това каза председателят на УС на Асоциацията на индустриалния кап...

18 януари | 20:25
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Гърция готова за нов заем

Гърция готова за нов заем

Гърция направи всички реформи от първия пакет мерки, договорени с кредиторите от еврозоната, което подготвя почвата за отпускане на нов транш от креди...

22 ноември | 20:25
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