Линдзи Вон с първи думи след тежкото падане

Легендата в алпийските ски Линдзи Вон излезе с първи коментар след тежкото падане, което претърпя по време на спускането от Световната купа в Кран Монтана, Швейцария.

Американката бе откарана с хеликоптер в болница, а това бе доста притеснителна гледка само няколко дни преди Олимпиадата.

41-годишната Вон не просто се завърна в Световната купа след битка с тежки травми и отказване от спорта, ами и започна да записва престижни резултати.

В последният месец и половина тя записа две победи и общо шест подиума, а това я правеше претендент за олимпийско отличие въпреки напредналата спортна възраст.

"Днес паднах по време на спускането в Швейцария и контузих лявото си коляно.

Обсъждам ситуацията с лекарите си и с отбора си и ще продължа да се подлагам на допълнителни прегледи. Това е много тежък развой на събитията само седмица преди Олимпийските игри... но ако има едно нещо, което знам как да правя, то е да се завръщам.

„Олимпийската ми мечта не е приключила. Благодаря за цялата любов и подкрепа. Ще дам повече информация, когато я имам... Нищо не е свършило, докато не свърши", написа тя.

