Макрон обяви голямо завръщане на френско-германския мотор
Париж и Берлин търсят общ фронт за Украйна, отбраната, изкуствения интелект и бъдещето на Европа
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Париж и Берлин търсят общ фронт за Украйна, отбраната, изкуствения интелект и бъдещето на Европа
Формално Турция е кандидат за членство в ЕС, но процесът отдавна е в застой
Според него сближаването между България и РСМ е неизбежно
Това е заявил премиерът Бойко Борисов в Брюксел, съобщават от "Дондуков" 1.
Той е и един от лидерите на Г-7, които искат да видят Москва отново в групата
Папа Франциск отправи пожелание през започващата във вторник Юбилейна година на милосърдието, обявена от католическата църква, католиците и православн...
София. "Сближаването им с АБВ показва защо ние не постигаме споразумение с тях. Знакът на симпатия към Георги Първанов трябва да тревожи всеки десен с...