Вижте как ще се движи градският транспорт на 8 май и кои улици ще бъдат затворени
На 8 май Бургас ще е домакин на финала от първия етап на обиколката Giro d’Italia
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На 8 май Бургас ще е домакин на финала от първия етап на обиколката Giro d’Italia
Летищата в Люблин и Жешов в Полша са недостъпни
Вероятната причина са нови масирани руски удари в Украйна
Прелял е малък язовир край Криводол.
Ще бъдат извършени обработки с опесъчаване и снегопочистване с избутване на снежна маса.
В 18 страни от ЕС са затворени
Пуснаха републиканският път Варна-Добрич-Генерал Тошево
След обяд валежите ще отслабват
Проблемът не е в заведенията, подчерта Евгени Зумпалов
Удължават вечерния час, в Париж остава от 20 часа
На 12 и 13 декември ще бъде затворен участъка от трета метролиния
Мярката засега е до 16 ноември
През юни в епидемична обстановка в страната са работили 2030 обекта с над 10 легла
Това съобщи премиерът Бойко Борисов, цитирайки заповед на здравния министър Ананиев
След като възстановят дейността си, три месеца да плащат половината от сумата, предлага Фандъкова
Затваря се също така сухопътната граница с Беларус
Взетите срещу разпространението на COVID-19 мерки са удължени до 12 април
Санкцията засега е за 2 седмици, в страната засега има 285 случая на заразени и 8 са починалите
Пунктовете на Станке Лисичково и Златарево са затворени от днес
Заповедта е на Кирил Ананиев