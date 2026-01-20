Свят

Тревога! Полша вдигна изтребителите, затвори две летища

Вероятната причина са нови масирани руски удари в Украйна

20 яну 26 | 9:05
Боряна Колчагова

Летищата в Жешов и Люблин в Източна Полша спряха временно работа, за да могат военните самолети да действат свободно, съобщи полската служба за аеронавигационно обслужване PANSA.

За да може да се освободи свободен коридор за действие на военната авиация, летищата в Жешов и Люблин временно спряха да обслужват полети", съобщи PANSA в X.

През нощта Русия нанесе въздушни удари по Украйна и това наложи полските власти превантивно да защитят въздушното си пространство. Малко по-късно летищата бяха отново отворени.

Мъж на 50 години загина при масирана атака в Киевска област, съобщи областният управител Микола Калашник. Кметът на столицата Виталий Кличко съобщи, че 5635 многоетажни жилищни сгради в столичния град са без отопление. В Одеска област властите съобщават за повреден при руско нападение обект от енергийната инфраструктура.

