Река Марица побесня! Направи чудо
Вече шести ден има червен код
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Вече шести ден има червен код
Страната е депортирала 140 000 нелегални мигранти
През лятото ще се извърши цялостен мониторинг, за да се установят щетите за всички растителни и животински видове в реката
Откриха тялото на 19-годишния Петър Вълчев в река Марица. Рибари са се натъкнали на него в района на хангарите на Гребната база в Пловдив, съобщава "М...
Вече шести ден продължава безуспешното издирване на изчезналия във водите на река Марица 19-годишен ученик Петър Вълчев. В неделя водолази направиха в...
Приятелката му се спасила, хващайки се за клони Шестима опитни водолази се включиха в издирването на 19-годишния Петър, който бе повлечен от водите н...
Труп на жена беше изваден от Марица днес. Тялото, открито в реката, е на 41-годишна жена от Пловдив. Това съобщиха от ОД на МВР - Пловдив пред Фокус....
От системите за ранно предупреждение за реките Марица, Тунджа и Арда към момента са обявени следните кодове: Река Тунджа при град Елхово червен код -...
Пловдив. Нивото на река Марица край Пазарджик се е покачило с един метър заради проливните дъждове, съобщи пред "Фокус" началникът на РД „Пожарна безо...
Пловдив. Млада жена се хвърли около 8 часа тази сутрин от моста на река Марица в близост до Водната палата в Пловдив, съобщава "Фокус". Сигналът е под...
Пловдив. Десетгодишно дете се е удавило в река Марица край Пловдив, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Пловдив. Сигналът за инцидента е бил получ...
Пловдив. Река Марица излезе от коритото си край Първомай. По думите на кмета на общината Ангел Папазов, между дигите се е разляла и река Тополовска....