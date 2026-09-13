Всичко за Река Марица

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Червен код за река Тунджа

Червен код за река Тунджа

От системите за ранно предупреждение за реките Марица, Тунджа и Арда към момента са обявени следните кодове: Река Тунджа при град Елхово червен код -...

05 февруари | 11:36
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