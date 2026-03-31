Войната удари милиардерите! 255 млрд. долара се изпариха

Войната с Иран нанася тежки удари не само на фронта, но вече и върху най-богатите хора по света. По данни на Bloomberg Billionaires Index от началото на 2026 г. са изтрити над 255 млрд. долара от състоянието на глобалния елит - мащабен финансов шок, който показва колко дълбоко конфликтът разклаща икономиката.

Най-сериозният удар понася съоснователят на Oracle Лари Елисън, който губи близо 60 млрд. долара. Значителни загуби отчитат и Марк Зукърбърг и Джеф Безос, след като акциите на Meta и Amazon попаднаха под силен натиск. Общо шестима от десетте най-богати хора на планетата вече са „на червено“ от началото на годината.

Пазарният срив се засилва след началото на американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари. Оттогава насам глобалните пазари са загубили около 12 трилиона долара пазарна капитализация - мащаб, който напомня на най-тежките финансови кризи.

Основните индекси също са под натиск. S&P 500 е надолу със около 7% от върха си през януари, Dow Jones губи 10% и навлиза в корекционна територия, а Nasdaq следва същата негативна тенденция. Ударът не подминава и луксозния сектор - гиганти като LVMH и Hermès изтриват около 100 млрд. долара пазарна стойност на фона на очаквания за спад в търсенето от Близкия изток.

И все пак не всички губят от кризата. Илон Мъск успява да увеличи богатството си със около 44 млрд. долара, благодарение на растящата оценка на SpaceX и xAI, въпреки колебанията при Tesla. Част от наследниците на Walmart също отбелязват ръст, възползвайки се от движенията на пазара.

Икономистите обаче предупреждават, че най-тежкото може тепърва да предстои. При продължаваща ескалация рискът от глобална рецесия се увеличава, а цената на петрола може да достигне около 130 долара за барел - сценарий, който би тласнал еврозоната към икономическо свиване и би задълбочил финансовите сътресения по света.

