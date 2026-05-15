Променят правилата за европарите. Кой печели от тях

Европейските фондове, популярни като европарите, остават основен двигател за модернизация, инфраструктурни проекти и икономически растеж. Разпределянето на тези финансови ресурси обаче вече не е свързано само с усвояване на бюджети, а с постигане на строго дефинирани дългосрочни цели. Европейският съюз налага все по-строги критерии за дигитализация, декарбонизация и прозрачност, което изправя бенефициентите пред сериозни административни и практически предизвикателства.

Зеленият преход и дигиталната трансформация като задължително условие

Времето, в което европарите се отпускаха за стандартни ремонти и базови проекти, вече е в миналото. Настоящите програми изискват всеки проект да бъде съобразен с принципа за ненанасяне на значителни вреди върху околната среда. Финансирането е насочено приоритетно към изграждане на фотоволтаични системи, съоръжения за съхранение на енергия и въвеждане на водородни технологии в индустрията. Мащабното саниране на жилищни и обществени сгради с цел постигане на минимален енергиен клас също е приоритет както и дигитализацията на производствените процеси, внедряването на изкуствен интелект и киберсигурността в малките и средни предприятия.

Европейската прокуратура на Кьовеши

Финансовият контрол върху разходването на средствата е затегнат до краен предел. Европейската прокуратура, ръководена от Лаура Кьовеши, следи под лупа за корупция, конфликт на интереси и измами при обществените поръчки. Всяка подадена жалба или съмнение за изкуствено завишени цени по проекти води до незабавни проверки и спиране на плащанията. Този механизъм принуждава общините и фирмите да бъдат изключително прецизни при подготовката на документацията и изпълнението на заложените дейности.

Планът за възстановяване и устойчивост

Освен традиционните оперативни програми, Планът за възстановяване и устойчивост предоставя огромен финансов ресурс, чието получаване обаче е обвързано с провеждането на ключови реформи. Забавянето на законодателни промени в сектори като правосъдие, енергетика и обществени поръчки води до реален риск от загуба на милиарди евро. Капацитетът на администрацията да управлява тези процеси се оказва критична точка, от която зависи дали икономиката ще направи качествен скок, или ще пропусне историческа възможност за модернизация.

