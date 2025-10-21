Напрежение. Нови милиардери чакат Карлос Насар



Бахрейн също се е включил в битката за Карлос Насар срещу Катар и Саудитска Арабия.

Олимпийският и трикратен световен шампион е обект на постоянен интерес от страна на богатите арабски държави, защото означава сигурни медали от големи първенства. Почти сигурно е, че Карлос ще напусне страната ни по икономически причини. Защото парите, които са в рамките на 2 милиона долара, няма как да ги изкара в България.

И всичко това няма нищо общо с отношенията му с федерацията. Проблем обаче е смяната на националността точно в този момент. При разрешение от страна на България това може да стане мигновено. Заради стари сделки на федерацията по щанги по времето на Неделчо Колев с Азербайджан сега по правилник трябва да има такова освен от централата и от БОК, и от Министерството на младежта и спорта.

И едва ли някой ще си сложи главата в торбата с подобно разрешение. В противен случай се чака 2 години след последното участие на спортиста за държавата, която напуска.

Или Карлос ще бъде с права чак за световното през 2027 г. Или ще е пропуснал началото на квалификациите за олимпиадата в Лос Анджелис.

За първи път се заговори за Бахрейн в Пекин през 2008 г., когато мароканецът с техен паспорт Рашид Рамзи спечели бягането на 1500 метра, но след това изгърмя с допинг. Забранените вещества обаче носят първото злато в историята 4 години по-късно в Лондон.

