Старци милиардери чакат апокалипсис за света догодина!

Безумни прогнози за света догодина заливат световното пространство.

Три танка, които са заели позиции на най-възловите места в света и край тях курдисани основните лидери, готови да им дадат заповед за залп.

„ Внушението от годишната обзорна корица на британското либерал-глобалистко списание „Ди икономист“ за 2026 г. е ясно — пред прага сме на Трета световна война.

За да е още по-мотивирано, то е обогатено и с главната причина, според авторите, за бъдещия военен конфликт: САЩ претърпяват крах, доларът се превръща в обикновена безполезна хартийка, целият световен ред, строен от Американската империя, рухва в огромен хаос. Затова и този път картината върху корицата е решена кълбовидно — намек за глобалност на всичко предстоящо.

В края на всяка година „Ди икономист“ обобщава предвижданията си за следващите 12 месеца. Тези обзорни корици се появяват неизменно от 1986 г. и вече имат огромни маси от тълкуватели, които ги чакат с нетърпение, за да се заровят в търсене на всякакви скрити и явни детайли с предсказания.

Допълнителен елемент, придаващ усещане за тайнственост и атмосфера на съзаклятие, е фактът, че години наред „Ди икономист“ беше изцяло в ръцете на фамилията Ротшилд.

Макар мнозина по инерция още да го свързват с тях, всъщност Ротшилдови към момента притежават 21% от акциите. Мажоритарният дял — 48%, е при италианската фамилия Аниели, чиито заводи произвеждат автомобилите „Фиат“.

Но това не променя идеологическата рамка, защото и Аниели са редовни участници в давоските шушукания и лични приятели на Клаус Шваб, основателя на Световния икономически форум. А тъкмо Форумът е мястото, където всеизвестни престарели 80-90-годишни милиардери, от скука и много пари, постоянно се събират, за да съзаклятничат различни интриги за света, включително и военни.

