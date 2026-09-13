Старци милиардери чакат апокалипсис за света догодина!
Какви конспиративни теории лансират и техните медии
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Какви конспиративни теории лансират и техните медии
Старците искат прости неща – път към гробищата, пенсионерски клуб, автобус
Мълчат като партизани за запалването на огъня Двама от най-големите бразилски изпълнители за всички времена ще бъдат част от церемонията за откриване...
Криминален тип, излязъл преди 40 дни от затвора е пребил семейство Мехмедалиеви от омуртагското село Камбурово. Това съобщиха от апелативна прокурат...
Четирима българи бяха осъдени във Виена заради тежки криминални деяния - нападения и грабежи над възрастни хора. 37-годишният Янко Б. е получил 20 год...
83-годишна жена и нейният съпруг, на 87 години, са измамени от бандити в Нова Загора. Семейството харизало 3250 лева на измамниците, които ги въвели в...
Хасково. Има задържани за жестокия побой преди седмица над старците от село Малко градище. Това обави по време на парламентарния контрол вътрешният ми...
Добрич. Възрастно семейство от добричкото село Дончево е намерено в дома им сутринта в безпомощно състояние и с рани, научи "Стандарт". Жената, която...
Бургас. Старците в бургаско измислиха да увеличат пенсиите си като се преквалифицират на джебчии. Поредният спипан да върти незаконния занаят е 74-год...
"Ако умра, нека бъда пренесен в милата България. В тая България, за благото на която посветих най-скъпите години на живота си и пожертвувах и най-скъп...