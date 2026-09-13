Всичко за Суперяхта

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Последни новини Любопитно Общество
85 млн. долара за суперяхта

85 млн. долара за суперяхта

Най-бързата суперяхта от тазгодишното Яхтено изложение в Монако, 76-метровата Silver Fast, се продава. От австралийската корабостроителница Silveryaht...

27 ноември | 4:15
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Суперяхта за арабски шейхове

Суперяхта за арабски шейхове

Когато стане въпрос за невероятно конкурентния свят на суперяхтите, размерът има най-голямо значение. Ето защо една дизайнерска компания даде всичко о...

20 януари | 22:05
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