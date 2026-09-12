Всичко за Дж. К. Роулинг

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Магьосницата Роулинг

Магьосницата Роулинг

Джоан Роулинг и героят й Хари Потър вече са с година по-големи. Писателката празнува 49-годишнината си преди два дни, а любимият магьосник навърши 17...

02 август | 5:30
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