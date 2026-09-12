Мистериозна суперяхта за $ 150 млн. акостира в Лос Анджелис. На кого е
Близо 90-метровата суперяхта струва милиони и е превърната в истински „частен остров“
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Близо 90-метровата суперяхта струва милиони и е превърната в истински „частен остров“
На всички, които изпращат подкрепата си: благодаря ви. Полицията вече работи по случая
57-годишната писателка Дж. К. Роулинг публикува в профила си екранни снимки на съобщение от потребител
През последните години авторката пише криминални романи, но през 2020 г. се върна към детската литература
Идеята за книгата й се ражда след въвеждането на карантината
Името на младия магьосник фигурира 20 хиляди пъти в седемте тома
За трета поредна година малкият магьосник е главен герой в Нощта на книгите от Дж. К. Роулинг
Дж. К. Роулинг изглежда още дълго ще продължи да прави пари от Хари Потър
Задава се любопитен проект на тв-сцената - правят сериал по романа на Дж.К. Роулинг, написан под псевдонима Робърт Галбрейт - The Cuckoo's Calling (Зо...
Джоан Роулинг и героят й Хари Потър вече са с година по-големи. Писателката празнува 49-годишнината си преди два дни, а любимият магьосник навърши 17...