Всичко за Похвала

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Премиерът похвали Лукарски

Премиерът похвали Лукарски

Божидар Лукарски получи неочаквана похвала от премиера тази седмица на заседанието на кабинета. Повод за това става доклада на зам.-министъра на финан...

14 август | 22:55
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Юрова похвали Цацаров

Юрова похвали Цацаров

На прав път сте! - това послание отправи еврокомисарят по правосъдие Вера Юрова на срещата си с главния прокурор Сотир Цацаров в Брюксел. Двамата са р...

05 май | 20:55
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Сергей похвали Борисов

Сергей похвали Борисов

София. Бойко Борисов има държавническо мислене. Това заяви лидерът на БСП Сергей Станишев в събота. Повод за констатацията му станаха думите на Борисо...

14 юни | 21:55
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