Нова промяна с "Гражданска отговорност". Засяга всички

Нова промяна със застраховката "Гражданска отговорност" засяга всички шофьори. Ако човек причини катастрофа, ще плаща по-скъпа застраховка "Гражданска отговорност". Дори виновният шофьор да реши да прехвърли автомобила на детето си или на баща си, пак ще плаща повече за задължителната застраховка. Това ще стане с наредба на Комисията за финансов надзор, обясни зам.-председателят на КФН Пламен Данаилов, пише "Труд".

Системата бонус-малус, която изисква причинителите на катастрофи да плащат по-висока цена за “Гражданска отговорност”, беше въведена с промени в Кодекса за застраховането. На застрахователните компании беше даден срок от шест месеца да променят тарифите си и те трябва да влязат в сила от февруари 2026 г. Предстои да бъдат приети две наредби на КФН, в които ще бъде разписано точно как системата бонус-малус ще действа.

Ако човек причини катастрофа и реши да продаде автомобила си, новият собственик няма да плаща по-висока цена за “Гражданска отговорност”, обясни Пламен Данаилов. Но ако реши да прехвърли автомобила на сина си или на баща си, това няма да е така - по-високата цена заради причинената катастрофа ще остава.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com